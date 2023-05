Auch dieses Jahr ist es wieder Zeit für den Hirschkäfer

Passend zum Start der Umweltwoche vom 3. bis 11. Juni 2023 erinnern wir wieder an die Hirschkäfermonate.

Ab jetzt heißt es wieder: Sichtungen melden! Schicken Sie Ihre besten Fotos in möglichst hoher Auflösung mit Standortangabe an E-Mail umwelt@hohenems.at – das beste Foto wird mit einem 20-Euro-WIGE-Gutschein belohnt.

Hirschkäferwiegen in Hohenems

Die Stadt Hohenems hat in den letzten Jahren aktiv zum Erhalt dieser besonderen Tiere beigetragen und künstliche Hirschkäferwiegen an unterschiedlichen Standorten angelegt. Diese sind die sogenannte Brutstätte der Hirschkäfer – dort verbringen die Hirschkäferlarven den größten Teil ihres Lebens (bis zu fünf Jahre). Am Ende ihres Lebens schlüpfen sie und verfolgen als Imago ihr letztes wichtiges Ziel – die Paarung.