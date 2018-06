Auch Dänemark, Tschechien und Slowenien bei EU-Minigipfel

Die Runde beim EU-Minigipfel zur Migrationspolitik am Sonntag wird größer. Auch die Regierungschefs Dänemarks, Tschechiens und Sloweniens haben ihre Teilnahme an dem von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch einberufenen Sondertreffen bestätigt. "Selbstverständlich werde ich kommen", twitterte etwa der dänische Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen.

Am Mittwoch hatten die Staats- und Regierungschefs der vier größten EU-Staaten Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien, des von der Flüchtlingskrise besonders betroffenen Malta sowie des aktuellen Ratsvorsitzlandes Bulgarien und seines Nachfolgers Österreich ihre Teilnahme bestätigt.

Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur CTK, dass er ebenfalls zum Gipfel fliegen werde, “obwohl er hauptsächlich für jene Staaten an der Frontlinie gedacht ist, über die Migranten nach Europa kommen”. Der Kampf gegen illegale Migration gehöre zu seinen wichtigsten Prioritäten, so Babis, der sich am heutigen Donnerstag in Budapest mit seinen Amtskollegen der Visegrad-Staaten sowie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) abstimmen wollte.

Der slowenische Regierungschef Miro Cerar begründete seine Teilnahme am Gipfel laut der Nachrichtenagentur STA damit, dass die Migrationsfrage für Slowenien “außerordentlich wichtig” ist. Während der liberale slowenische Politiker als potenzieller Verbündeter der deutschen Kanzlerin Angela Merkel gilt, werden Babis und Rasmussen dem Lager der Hardliner zugerechnet, die sich für ein Dichtmachen der EU-Außengrenzen und Flüchtlingslager in Drittstaaten stark machen, während sie eine Verteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas kritisch sehen.

Der Gipfel ist vor allem für die deutsche Kanzlerin Merkel von großer Bedeutung, steht sie doch unter innenpolitischem Druck, bis Monatsende eine zumindest rudimentäre europäische Lösung in der Flüchtlingskrise zu erzielen. Es wird über bilaterale Abkommen zwischen den Staaten an der EU-Außengrenze sowie Deutschland und anderen Zielländern spekuliert, die als Ersatz für die von Merkel abgelehnte einseitige Zurückweisung von Flüchtlingen an der deutschen Grenze dienen soll.

Der bayerische Ministerpräsident und Merkel-Widersacher Markus Söder betonte am gestrigen Mittwoch bei einem Treffen mit Bundeskanzler Kurz in Linz seinen absoluten Gleichklang mit dem ÖVP-Chef. Dieser begrüßte das Gipfeltreffen und die “stärkere Dynamik” in der europäischen Flüchtlingspolitik. “Ob das schon zu einem Ergebnis am Sonntag führt (…) und wenn es zu einem Ergebnis führt, wie schnell die Umsetzung stattfindet, das ist die Frage”, dämpfte er Erwartungen an die Zusammenkunft. Mit Blick auf Merkel unterstrich er: “Es geht beim Gipfel am Sonntag nicht um deutsche Innenpolitik, sondern es geht um die Lösung der Migrationsfrage, die längst überfällig ist.”