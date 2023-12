Auch bei den Handelsarbeitern stehen die Zeichen auf Streik

Neben den Handelsangestellten stocken auch die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 150.000 Arbeiter und Arbeiterinnen im Handel. Auch dort stehen die Zeichen nun auf Streik. Nach zwei gescheiterten Verhandlungsrunden seien bei einer österreichweiten Betriebsrätekonferenz einstimmig Kampfmaßnahmen beschlossen und die Gewerkschaft beauftragt worden, eine Streikfreigabe einzuholen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.

"Wir bereiten uns auf harte Auseinandersetzungen vor, sind aber auch verhandlungsbereit, wenn die Arbeitgeber in der Zwischenzeit ein nachgebessertes Angebot vorlegen sollten", so Christine Heitzinger, Vorsitzende des Fachbereichs Dienstleistungen in der Gewerkschaft vida und vida-KV-Verhandlungsleiterin. Wie bei den Angestellten boten die Arbeitgeber auch für die Arbeiter im Handel ein Lohnplus von 8 Prozent. Die Gewerkschaft will aber zumindest einen Abschluss in Höhe der rollierenden Inflation, die bei 9,2 Prozent lag.