Auch Beamte verhandeln nun ihre Gehälter

Nach den hitzigen Metaller-Verhandlungen haben am Freitag auch die Gehaltsgespräche für den öffentlichen Dienst begonnen. Vizekanzler und Beamtenminister Werner Kogler (Grüne) empfing am Nachmittag die Gewerkschaftsvertreter mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Eckehard Quin, an der Spitze. In der ersten Runde geht es traditionellerweise darum, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen außer Streit zu stellen.

Genau das nannte auch Quin beim Eintreffen im Ministerium gegenüber der APA als Thema des ersten Termins. Gehaltsforderungen erhob er noch keine. Als Ziel sei nannte er nur die "Stärkung der Kaufkraft aller Kollegen im öffentlichen Dienst". Ebendies hatte die Gewerkschaft auch in ihrem Schreiben Anfang Oktober gefordert, in dem sie von Kogler die Aufnahme der Verhandlungen verlangt hatten.

Die Gespräche dürften nicht einfach werden. Die hohe Inflation wird wohl auch bei diesen Verhandlungen im Zentrum stehen. Für 2023 hatte die Erhöhung - ausverhandelt letztmalig unter Norbert Schnedl - zwischen 7,15 für hohe und 9,41 Prozent für niedrige Einkommen betragen.