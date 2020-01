Auch 2020 bleibt nichts „sicher“

Versicherungsunter­nehmen sind auf Herausforderungen im neuen Jahr vorbereitet.

Die heimischen Versicherungsunternehmen müssen sich die Frage stellen, wie sie in einem sich ständig verändernden Wettbewerbsumfeld konstant und am Puls der Zeit positionieren können. Was es an Grundkompetenz dazu braucht, bringen sie jedenfalls nicht erst seit gestern verlässlich mit: Kundenorientierung, Effizienz, Beständigkeit und vor allem Reaktionsfähigkeit – denn längst geht es nicht mehr „nur“ um Altersvorsorge, Gesundheit, Schutz in Freizeit und Verkehr, Sicherheit von Eigentum und betriebswirtschaftlicher Tätigkeit. „Der technologische und strukturelle Wandel sowie eine weltweit wachsende Unsicherheit birgt berechtigte Sorgen: Cybercrime etwa ist eines der am stärksten zunehmenden Kriminalitätsfelder, das Betriebe aller Größen zu schaffen macht“, sagt ­Robert Sturn, Sprecher der Vorarlberger Versicherungswirtschaft und Stv.-Obmann der Sparte Bank und Versicherung.