Auböck über 200 m Kraul als Zehnter ins WM-Semifinale

Kraul-Spezialist Felix Auböck ist am Montag bei den Langbahn-Weltmeisterschaften in Fukuoka in Japan über 200 m Kraul in das Semifinale geschwommen. Am Tag nach Finalrang acht über 400 m Kraul schlug der 26-Jährige in seinem Vorlauf in 1:46,48 Min. an, das ergab Gesamtrang zehn. Für die Top 16 geht es ab 14.11 Uhr MESZ um den Einzug in den für Dienstag angesetzten Endlauf. Um 13.46 Uhr ist der Tiroler Simon Bucher im Finale über 50 m Delfin engagiert.

Auböck hatte in seinem Heat nach der ersten von vier Längen eine Sekunde Rückstand, holte aber in der zweiten Rennenhälfte wie meist auf. In einem dichten Feld fehlte im Endeffekt nur eine Zehntel auf den Gesamt-Sechsten, vom 17. Rang bzw. dem Out war der Niederösterreicher aber wiederum nicht einmal vier Zehntel entfernt. "Ich habe das gut über die Bühne gebracht, viel Kraft sparen können", erklärte der mit der Zeit zufriedene Auböck. Er erwartet auch für das Semifinale eine sehr enge Angelegenheit. "Es sind sicher 14 Kandidaten, die auf die Top Acht losschwimmen."

Weitere österreichische Montag-Einsätze bei den Titelkämpfen gab bzw. gibt es nicht. Über 100 m Rücken hatte die Burgenländerin Lena Grabowski ihre Nennung schon am Vortag zurückgezogen, bei den Männern erschien über diese Distanz der Tiroler Bernhard Reitshammer nicht am Startblock. Der 29-Jährige soll am Sonntag in der rot-weiß-roten Lagenstaffel den Rückenpart übernehmen.