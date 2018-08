Auböck als Vorlauf-Vierter ins EM-Finale über 400 m Kraul

Österreichs Schwimm-Ass Felix Auböck hat bei den Langbahn-Europameisterschaften in Glasgow die erste Hürde genommen. Der 21-Jährige qualifizierte sich am Freitagvormittag zum Auftakt der Titelkämpfe mit der Vorlaufzeit von 3:48,01 Minuten als Viertschnellster für das Finale über 400 m Kraul (Freitag, 18.09 Uhr MESZ). Es geht um seine erste Medaille bei einem internationalen Großereignis.

Im EM-Finale im Mai 2016 in London war Auböck als Vierter nur sieben Hundertstel an Bronze vorbeigeschwommen. Vor einem Jahr bei der Budapest-WM beeindruckte er mit der schnellsten Vorlaufzeit und wurde Final-Fünfter. Diesmal ging er es anders an. “Bei der WM war ich in einer ganz anderen Position, da war ich der Underdog”, sagte Auböck unmittelbar nach dem Rennen. “Jetzt aber schauen alle auf mich.”

Der Student der University of Michigan war mit der schnellsten Nennzeit ins Rennen gegangen und spürte daher ein wenig Druck. Ganz sicher über sein Potenzial war er sich nach seinem Heat nicht. “Ich wäre gerne ein bisschen schneller geschwommen, aber der Lauf war auch taktisch. Vorläufe sind immer hart, ich denke das waren jetzt so 97, 98 Prozent.”

Immerhin hat das OSV-Ass seinen Lauf gewonnen, nachdem er sich fast die gesamte Rennzeit über auf den Rängen zwei bis drei gehalten hatte. Letztlich war er auch mit sich zufrieden: “Ich bin im Finale, mehr kann ich am Vormittag nicht schaffen.” Schnellster war der Ukrainer Michailo Romantschuk in 3:46,95 Minuten. Zwei Deutsche schafften den Einzug in den Achter-Endlauf, und zwar als Zweit- und Drittschnellster.

Alle übrigen im Einsatz gewesenen Österreicher schieden aus, einige aber mit persönlicher Bestzeit. So schaffte das Bernhard Reitshammer über 50 m Rücken um knappe vier Zehntel, wurde in 25,78 Sekunden 29. Lena Kreundl – primär als Staffelschwimmerin mitgenommen – war über 50 m Kraul als ebenso 29. in 25,82 so schnell wie noch nie auf dieser Distanz. Letztlich steigerte sich Valentin Bayer über 100 m Brust in 1:01,24 Minuten. Er wurde 24.

Sein Trainingskollege Christopher Rothbauer war als 23. eine Hundertstel schneller, verpasste den Aufstieg ins Semifinale um 29/100. Johannes Dietrich landete in 1:01,80 auf Rang 33. Über 200 m Brust rechnet sich das Trio allerdings mehr aus.

Bei Reitshammer fehlten 28/100 auf den Aufstieg, bei Kreundl 33/100. Die Herren-Staffel über 4 x 100 m Kraul wurde mit Reitshammer, Robin Grünberger, Heiko Gigler und Alexander Trampitsch wurde in 3:18,91 Minuten 15. Gut zwei Sekunden fehlten auf das Finale der Top acht.

Rang 13 in einem 18-köpfigen Feld wurde es für die junge Marlene Kahler über 800 m Kraul. Ihre Bestzeit verpasste sie in 8:46,82 Minuten aber doch um knapp zehn Sekunden. Unter ihren Möglichkeiten blieb auch Claudia Hufnagl über 100 m Delfin, in 1:02,36 belegte sie lediglich Rang 32.