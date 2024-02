Auböck schwimmt plangemäß über 200 m ins Semifinale

Nach der klar verpassten Medaille als Achter über 400 m Kraul hat Felix Auböck bei der Schwimm-WM in Doha über 200 m das Minimalziel Halbfinale erreicht. In 1:47,30 Min. qualifizierte sich der Niederösterreicher als 15. für das Semifinale am Montagabend (18:11 Uhr). "Ich denke, dass das Finale möglich ist. Es war am Vormittag härter, als ich mir gedacht habe, für die Zeit, die ich geschwommen bin. Aber das ist in Ordnung. Am Nachmittag ist ein neues Rennen", sagte Auböck.

Bernhard Reitshammer schied als Vorlauf-26. über 100 m Rücken (55,44 Sek.) aus. Er habe den Bewerb lediglich als Belastungstraining für die 50 m Brust am Mittwoch und als Test für die Lagen-Staffel am Sonntag mitgenommen, teilte der OSV mit.