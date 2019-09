AUA streicht wegen Betriebsversammlungen vorsorglich Flüge

Die am Mittwoch in Wien geplanten Betriebsversammlungen bei AUA, Eurowings Europe, Laudamotion und Level haben auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. Austrian Airlines habe bereits vorsorglich 24 Flüge gestrichen, das trifft rund 1.500 Passagiere, teilte die Fluglinie der APA mit. Weitere Flugstreichungen und -verspätungen könnten nicht ausgeschlossen werden.

Austrian Airlines hat den Angaben zufolge ein Ersatzflugprogramm organisiert, bei dem vor allem jene Flüge aus dem Programm genommen wurden, die leicht umbuchbar sind, wie etwa Frankfurt, Hamburg oder Berlin. Langstrecken und Ferienflüge würden gesondert abgesichert, so die Fluglinie. Wo immer möglich, sollen auf den Folgeflügen größere Flugzeuge eingesetzt werden.

Bereits seit Monaten rumort es in der Luftfahrtbranche in Wien zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die Gewerkschaft spricht von Lohn- und Sozialdumping, das aus einem harten Preiskampf der in Wien stationierten Billigfluglinien herrühre. Sie verlangt einen Branchen-Kollektivvertrag.