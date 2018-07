AUA streicht Kurse nach Havanna, Hongkong und Linz

Die AUA verabschiedet sich wieder von wenig profitablen oder defizitären Strecken. Einige Langstreckenverbindungen werden im Herbst aus dem Flugplan genommen. Die Strecken nach Havanna, Hongkong und Sri Lanka - im Inland auch nach Linz - werden gestrichen. "Wir fliegen lieber mit gleicher Flottenstärke verstärkt nach Nordamerika und China", so Airlinesprecher Peter Thier zur APA.

Dass die Flüge in das sonst so boomende Havanna eingestellt werden, wird mit der Infrastruktur auf Kuba begründet. Es gebe – im Gegensatz zu Ferndestinationen wie den Malediven oder Mauritius – zu wenige Vier- und Fünf-Stern-Hotels und damit zu wenig Klientel, das auch teure Flugtickets bucht. Die Maschinen nach Havanna seien zwar gut gefüllt gewesen, aber der Durchschnittspreis zu niedrig für die Airline. Schon ab Mitte September werden auch die AUA-Verbindungen in die iranischen Städte Isfahan und Shiraz eingestellt. Teheran bleibt auf dem Flugplan.