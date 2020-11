AUA streicht ab Frühjahr 2021 Gratis-Snacks an Bord

Die Austrian Airlines (AUA) nehmen ab dem Frühjahr 2021 die Gratis-Snacks in der Economy Class aus ihrem Angebot. Stattdessen könnten die Fluggäste auf Kurz- und Mittelstreckenverbindungen "qualitativ hochwertige Speisen und Getränke" kaufen, die auch einen regionalen Touch haben werden, wie die deutsche Konzernmutter Lufthansa am Dienstag mitteilte. Dasselbe Konzept gilt für Lufthansa- und Swiss-Flüge.

"Unser bisheriges Snack-Angebot in der Economy Class erfüllt häufig nicht die Erwartungen unserer Gäste", konstatierte Christina Foerster, Vorstand Lufthansa Group Customer, IT & Corporate Responsibility. Der Gratis-Snack wird in Zukunft nicht mehr serviert. Das neue Angebot sei anhand von Kunden-Feedbacks entwickelt worden. "Mit dem kostenpflichtigen, dafür qualitativ hochwertigen Angebot werden unsere Passagiere ganz individuell entscheiden können, was sie auf ihrer Reise essen und trinken wollen", so die Airline-Managerin.