AUA-Strecken nach Graz und Salzburg angezählt

AUA-Chef Alexis von Hoensbroech hat die Debatte um ein absehbares Ende von Inlandsflügen neu befeuert. Die Strecke Wien-Linz wurde von den Austrian Airlines schon eingestellt. Auch Graz schaue man sich natürlich an, und die Strecke Wien-Salzburg sei sicher eine, die man hoffentlich in einigen Jahren nicht mehr fliegen werde.

Es sei in der Tat so, "dass wir die kurzen Flüge auch nicht besonders gerne haben und wenn es eine Möglichkeit gibt, dass es eine Bodeninfrastruktur gibt, die gut genug ist, die zu ersetzen, dann tun wir das gerne", hatte der Chef der österreichischen Lufthansa-Tochter Mittwochabend im ORF-Interview gesagt. "Irritiert" zeigte sich darüber am Freitag der steirische Wirtschaftskammerdirektor Karl-Heinz Dernoscheg. "'Gerne haben' darf kein Kriterium sein." Solange "Austrian" im Wortlaut des Unternehmens stehe, könne es nicht nur um die Bundeshauptstadt gehen".

Um Österreich konkurrenzfähig zu halten, brauche es, so Dernoscheg, neben dem starken zentralen Standort Wien auch attraktive Zubringer in den Bundesländern. "Da ist aus unserer Sicht die Steiermark als internationales Export- und Forschungsland fix gesetzt". In der Steiermark kämpfe man für eine Aufwertung des Grazer Flughafens als Hub für den gesamten Süden. Aus Sicht der Wirtschaftskammer Steiermark soll der Grazer Flughafen durch den Koralmtunnel und damit die Anbindung des Großraums Südösterreich "noch wesentlich an Bedeutung gewinnen."