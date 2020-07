AUA nimmt Chicago-Flug wieder auf, Shanghai muss warten

Österreich hat corona-bedingte Landeverbote für Flugzeuge aus 18 Ländern auslaufen lassen. Das kommt in Österreich hauptsächlich der AUA zugute. Chicago wird wieder angeflogen, andere Destinationen müssen noch warten: Aufgrund lokaler Einreisebestimmungen hat die AUA noch für den Monat August Flüge nach Shanghai und Tel Aviv aus dem Programm genommen.

Am Mittwochabend hat die Bundesregierung angekündigt, dass die Landeverbote für Flüge aus Ägypten, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien, Serbien sowie Großbritannien, Schweden und der Ukraine zum (heutigen) 31. Juli auslaufen. Das machte auch der AUA die Wiederaufnahme der Destinationen in das Flugprogramm möglich. Die am Montag erlassene neue Einreiseverordnung gilt weiterhin.