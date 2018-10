AUA-Netz wird stärker in Lufthansa-Langstrecke integriert

Die Schwäche der AUA ist der Langstrecken-Verkehr, "deswegen werden wir das Programm im Sommer komplett umstellen und stärker in das Angebot der Lufthansa-Gruppe integrieren" sagte Lufthansa-Konzernvorstand Harry Hohmeister im Gespräch mit dem Luftfahrtportal "Austrian Aviation Net". "Davon erwarten wir erhebliche Ergebnisverbesserungen". Im Europaverkehr würden jetzt schon gute Margen erzielt.

“Verkehre sind nicht steuerbar, wenn die Gesellschaften alle komplett unterschiedliche Destinationen anfliegen, also einer nur auf die Malediven, der andere nach Singapur und der dritte auf die Seychellen fliegt. Etwa 80 Prozent der Reiseziele sollte identisch sein, man fliegt also am besten auf ähnlichen Strecken mit einem ähnlichen Zubringernetz. Beides haben wir in den vergangenen zwei Jahren definiert und aufgebaut – nun integrieren wir auch die AUA – damit ist Wien Teil des Systems”, schilderte Hohmeister. Auch in Frankfurt liege der Umsteigeranteil bei 70 Prozent. Einen neuen Hub in Berlin, sollte einmal der neue Flughafen in Betrieb gehen, erwartet der Lufthansa-Chef aber nicht.