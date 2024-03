AUA muss am Donnerstag 110 Flüge streichen

Bei den Austrian Airlines fallen am kommenden Donnerstag wegen der für diesen Tag anberaumten Betriebsversammlungen des fliegenden Personals 110 Flüge aus. 9.000 Passagiere sind betroffen, sie werden informiert und gegebenenfalls umgebucht, wie die AUA am Montagabend der APA mitteilte. Aufgrund der für letzten Freitag angekündigten und dann verschobenen Betriebsversammlung sei dem Unternehmen ein Schaden von rund 4 Mio. Euro entstanden, so die Airline weiter.

Am Flugplan der AUA standen am Donnerstag ursprünglich 304 Flüge. Wegen Betriebsversammlungen war es bereits in den vergangenen Wochen zu Ausfällen gekommen. Hintergrund sind die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen mit dem AUA-Bordpersonal. Die Vorstellungen für eine Gehaltserhöhung gehen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite massiv auseinander. Die Arbeitgeber bieten ein Plus von 4,5 Prozent an und stellen bei längerer Laufzeit auch mehr in Aussicht. Die Gewerkschaft fordert hingegen 30 Prozent mehr Gehalt sowie mehr Urlaub.