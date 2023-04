AUA-Maschine musste wegen defekten Toiletten umkehren

Eine Maschine der Austrian Airlines von Wien nach New York hat am Montag nach etwa zwei Stunden Flugzeit umdrehen müssen, weil fünf von acht Toiletten defekt waren. Über Amsterdam habe die Crew beschlossen, die Rückreise anzutreten und nicht am Airport Newark zu landen, bestätigte eine Sprecherin der AUA Medienberichte. Grund für den Defekt war ein Unterdruckproblem, das die Verstopfung verursacht hat. Der Flug hätte acht Stunden gedauert, 300 Passagiere waren an Bord.

In New York hätte es nach Angaben der Sprecherin zudem keine Reparaturmöglichkeit gegeben, die Boeing 777 hätte somit auch mit den defekten WCs zurückfliegen müssen. Die betroffenen Passagiere wurden nach der Rückkehr in Schwechat auf andere Flüge umgebucht, u.a. auf die Abendmaschine zum JFK Airport. Die Maschine wurde unterdessen repariert, so die Sprecherin.