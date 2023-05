AUA-Maschine musste auf dem Weg nach New York notlanden

Eine AUA-Maschine auf dem Weg von Wien nach New York ist am Freitagabend wegen eines medizinischen Notfalls eines Passagieres an Bord in Belfast in Nordirland notgelandet.

Wie das Portal "Austrian Wings" berichtete, erklärte die Besatzung um 19.40 Uhr westlich der Insel Irland eine "Notlage" und drehte zum Sinkflug ab.

Um 19.52 Uhr österreichischer Zeit setzte das Flugzeug demnach sicher auf dem Flughafen der nordirischen Hauptstadt Belfast auf. In einer schriftlichen Stellungnahme teilte eine AUA-Sprecherin gegenüber "Austrian Wings" mit, dass die Notlandung aufgrund eines "medizinischen Notfalls an Bord" erfolgt sei.

Weiterflug nach New York

Da die Crew bereits die gesetzlich vorgeschriebene Höchstarbeitszeit erreicht hatte, konnte sie den Weiterflug nach New York nicht mehr antreten. Es wurde daraufhin beschlossen, eine weitere Maschine von Wien nach Belfast zu schicken. Diese brachte die Passagiere dann noch in der Nacht zurück nach Wien.