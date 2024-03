AUA landete 2023 wieder in der Gewinnzone

Nach einem nur leicht positiven Jahresergebnis 2022 ist Austrian Airlines (AUA) im vergangenen Jahr wieder deutlich in die Gewinnzone zurückgekehrt. 2023 lag das bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted EBIT) der Fluglinie bei 127 Mio. Euro nach 3 Mio. Euro im Jahr davor, wie die Tochter der deutschen Lufthansa am Donnerstag mitteilte. Der Jahresumsatz kletterte von 1,87 Mrd. auf 2,34 Mrd. Euro.

"Unser Jahresergebnis ist ein sehr erfreuliches", sagte AUA-Chefin Annette Mann in einer Pressekonferenz. Besonders die Monate Juli, August und September seien mit einem Quartalsgewinn von 129 Mio. Euro gut gelaufen. Das letzte Jahresviertel mit einem Verlust von 17 Mio. Euro war wegen der Nahost-Krise hingegen "schwächer als wir uns das vorgestellt haben".

Der Gewinn sei aber "absolut kein Grund übermütig zu werden". 2024 gehe darum, die Marge von rund 5,5 Prozent zu halten, auch die hohen Investitionen in die Flotte zurückzuverdienen. Die AUA ersetzt bis 2028 ihre Langstrecken-Flieger durch neue Dreamliner von Boeing, dabei gehe es nach Listenpreisen um eine Investition von rund 3 Mrd. Euro.

Mann trat auch den von Gewerkschaft und Betriebsrat geäußerten Vorwurf der "Gewinnmaximierung" entgegen und verwies darauf, dass vom Jahresgewinn rund 30 Mio. Euro als Erfolgsbeteiligung auf Basis der Kollektivverträge (KV) an die Belegschaft gehen. Pro Mitarbeiter seien es bis zu einem zusätzlichen Monatsgehalt, wie Vorstandskollege Francesco Sciortino sagte.

Zu den stockenden KV-Verhandlungen mit dem Bordpersonal, die zuletzt zu Protestaktionen mit Flugausfällen führten, sagte Sciortino, der Vorstand erwarte vom Bord-Betriebsrat Verhandlungsbereitschaft und ein gegenseitiges Entgegenkommen. Man habe 4,5 Prozent geboten und bei längerer Laufzeit auch mehr in Aussicht gestellt. "Wir sind in der Gegend der Inflation", so Sciortino. Die Gewerkschaft hingegen fordere 30 Prozent mehr Gehalt sowie mehr Urlaub und andere Dinge.