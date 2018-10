AUA-Gewinn im dritten Quartal gesunken - Trübere Aussichten

Teures Kerosin sowie höhere Kosten durch den unregelmäßigen Flugverkehr haben bei Austrian Airlines auch im dritten Quartal deutliche Spuren hinterlassen und das Betriebsergebnis um 6,2 Prozent auf 92 Mio. Euro geschmälert. 2019 wird für den neuen AUA-Chef Alexis von Hoensbroech "sehr herausfordernd". Auch der Quartalsgewinn der AUA-Mutter Lufthansa sank stärker als erwartet.

“Zum einen drücken steigende Kerosinpreise auf die Kosten, zum anderen wird sich die Wettbewerbssituation in Wien durch das angekündigte Wachstum mehrerer Low Cost Carrier deutlich verschärfen”, sagte der AUA-Chef am Dienstag in Kapstadt zu den Quartalszahlen. Für heuer bleibt die Gewinnprognose dennoch unverändert: das angepasste EBIT soll heuer zwar deutlich positiv, aber geringer als im Vorjahr ausfallen.