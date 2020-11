AUA erweitert "Airail"-Angebot um Verbindung Graz-Wien

Die Austrian Airlines weiten ihr Zugangebot Airail auf die Strecke zwischen Graz und Flughafen Wien in Zusammenarbeit mit den ÖBB aus. Der Zug ergänze den Flugplan, die Flüge von Wien-Schwechat nach Graz blieben weiter fixer Bestandteil des Streckennetzes, wie am Montag mitgeteilt wurde. Ab 13. Dezember 2020 werden vier Züge mit Austrian Flugnummer täglich zwischen Graz-Hauptbahnhof und Flughafen Wien fahren. Die Zugfahrt dauert knapp über drei Stunden.

Die Zugverbindungen sind so gewählt, dass sie den Austrian Airlines Flugplan zwischen Graz und Wien ergänzen. Auf diese Weise können Passagiere, die ihre Reise in Graz beginnen, ab 13. Dezember täglich nicht nur den Morgenflug um 6.00 Uhr nutzen, sondern zwei Airail-Züge am Vormittag sowie bis zu zwei Nachmittags-Flüge. Reisenden, die über Wien zurück nach Graz wollen, stehen wiederum täglich zwei Vormittags-Züge sowie bis zu drei Flugverbindungen am Nachmittag zur Verfügung. Das neue Angebot ist ab sofort über austrian.com buchbar.