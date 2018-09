AUA erhöht Mittelfrist-Ziele und erwartet "Blutbäder"

Trotz höherer Kosten durch Treibstoffpreise und einem neuen Kollektivvertragsabschluss mit dem fliegenden Personal soll die AUA in spätestens drei Jahren einen Betriebsgewinn von 150 Mio. Euro einfliegen. AUA-Vorstand Andreas Otto geht sogar von mehr aus, wie er dem Luftfahrtportal "Austrian Aviation Net" sagte.

Die neue Konkurrenz durch Billigflieger wie Level, Wizzair oder Laudamotion am Flughafen Wien sieht der AUA-Vorstand kritisch. “Wenn alle diese Fluglinien wahr machen, was sie ankündigen – dann verträgt das der Markt Österreich meiner Meinung nach nicht. Dann entstehen hier Preisschlachten und Blutbäder.” Otto befürchtet, dass Dinge, die aufgebaut werden, auch schnell wieder zusammenfallen – inklusive der geschaffenen Arbeitsplätze.

Auf Strecken, die die AUA auch bedient, spüre man den Preisdruck der Low-Cost-Carrier. “Allerdings nicht so sehr, dass ich schlaflose Nächte bekomme”, so Otto. Aus Konzernsicht betreffe das eher Verbindungen, die einen starken Fokus auf Touristik haben.

In der kommenden Wintersaison wird die AUA über 40 zusätzliche Flüge pro Woche zu 14 Destinationen in Europa anbieten, darunter in deutsche Städte wie Berlin oder Hamburg sowie Kopenhagen, Kiew, Athen oder Krakau. Neben den Europaflügen werden auch die Verbindungen nach Nordamerika und Tel Aviv erhöht, teilte die Airline am Mittwoch mit. Ab 27. Oktober fliegt Austrian Airlines zwei Mal pro Woche von Wien nach Kapstadt.