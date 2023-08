AUA dreht Ergebnis im Halbjahr 2023 ins Plus

Die Austrian Airlines (AUA) haben im 1. Halbjahr 2023 das Betriebsergebnis (Ebit) im Jahresvergleich von minus 110 auf plus 15 Mio. Euro gesteigert. Der Umsatz legte um 57 Prozent auf 1,064 Mrd. Euro zu. Die Tochter der Deutschen Lufthansa sprach heute von einem "Rückenwind für Investitionen", der Wachstumskurs zeige sich auch in 400 neuen Mitarbeitern seit Jahresbeginn.

Airline-Chefin Annette Mann meinte in einer Aussendung: "Nach drei harten Jahren sind wir deutlich in den schwarzen Zahlen gelandet und arbeiten nun auf ein sehr gutes Jahresergebnis hin."

Das positive Halbjahresergebnis sei vor allem auf den weiteren Anstieg der Passagierzahlen zurückzuführen. Die AUA flog in der ersten Jahreshälfte über 6,1 Millionen Passagiere, was einem Plus von 47 Prozent entspricht. Die angebotenen Sitzkilometer stiegen im Vergleichszeitraum um 27 Prozent auf 11,6 Milliarden, wobei die Flüge der österreichischen Heimatairline zu durchschnittlich 80,0 Prozent ausgelastet waren, rechnete die AUA vor.