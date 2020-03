ATX stürzt um über 8 Prozent ab

Die Wiener Börse ist am Mittwochnachmittag weiter abgerutscht und hat ihre Kursverluste gegenüber dem Frühhandel noch deutlich ausgebaut. Kurz nach 14.00 Uhr brach der österreichische Leitindex ATX um 8,04 Prozent auf 1.626,33 Punkte ein. Die Talfahrt am heimischen Aktienmarkt beschleunigte sich damit.

Auch international hat die Coronakrise die Börsen weiter im Griff. Der deutsche Leitindex DAX lag zuletzt 5,4 Prozent im Minus, der Euro-Stoxx-50 büßte am Nachmittag über sechs Prozent ein. Keine Unterstützung lieferten außerdem die US-Futures, die auf eine negative Eröffnung an der Wall Street hindeuteten.

Nur wenige Einzeltitel konnten sich dem negativen Trend entziehen, darunter die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) mit einem Plus von 1,86 Prozent auf 17,50 Euro. Die der Früh erfolgte Ankündigung einer Dividendenerhöhung sowie von Aktienrückkäufen seien eine Überraschung gewesen, heißt es in einer ersten Stellungnahme von Baader-Bank-Analyst Christian Obst. "In Zeiten, in denen es scheint, als würde jeder so viel Cash wie möglich im Unternehmen lassen, hat sich SBO entschieden, den Aktionären mehr Geld zurückzugeben", kommentierte der Analyst.