ATX schließt Börsenjahr 2019 mit Jahresplus von 16 Prozent

Trotz politischer Unsicherheiten wie dem Handelskonflikt zwischen den USA und China oder dem Brexit steht beim Wiener Aktien-Leitindex ATX heuer unterm Strich ein deutliches Plus. Übers Jahr gesehen legte er um 16 Prozent zu.

Das Börsenjahr beendete der ATX am Montag bei 3.186,94 Punkten. Mit Berücksichtigung von Dividenden erzielte der Wiener Leitindex ein Plus von 21 Prozent. Im Jahreshoch lag der Index bei 3.308,91 Punkten. Damit war der ATX noch weit von seinem Allzeithoch im Juli 2007 mit 4.982 Zählern entfernt. Den niedrigsten Wert hatte der ATX heuer bei 2.681,37 Punkten. Im Vorjahr hatte das heimische Barometer insgesamt rund ein Fünftel eingebüßt.

Auf Jahressicht erreichten die meisten ATX-Werte 2019 ein Plus. Die größten Kursgewinner waren am Ende des Börsenjahres die s Immo (+55 Prozent Jahresplus), der Ziegelproduzent Wienerberger (+48 Prozent) und die CA Immo (+35 Prozent). Vor allem die Immotitel profitierten weiter vom Niedrigzinsumfeld und hohen Immobilienpreisen. Den 16 Kursgewinnern standen heuer 4 Kursverlierer gegenüber. Unter ihnen weist der Flugzeugkomponentenhersteller FACC (-15 Prozent) das größte Minus aus, der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann verlor 10 Prozent.

Am Montag fiel der ATX um 25,6 Punkte oder 0,80 Prozent auf 3.186,94 Einheiten. Auch andere Börsen bewegten sich am Montag nur wenig. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,08 Prozent, DAX/Frankfurt -0,66 Prozent, FTSE-100/London -0,26 Prozent und CAC-40/Paris -0,23 Prozent.

Der verkürzte letzte Handelstag des Jahres verlief weiter ruhig. Viele Marktteilnehmer dürften für heuer ihre Bücher bereits geschlossen haben und nicht mehr aktiv sein. Andere Börsen in Europa bewegten sich auch kaum von der Stelle.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten lagen am Montag nicht vor. Die meisten Umsätze und Kursbewegungen in Wien hielten sich entsprechend in engen Bandbreiten.