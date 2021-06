ATX-Aufsichtsräte verdienen deutlich weniger als deutsche

Während die Vorstandschefs der im Wiener Leitindex ATX börsennotierten Unternehmen inzwischen fast so viel verdienen wie die Spitzenmanager des vergleichbaren deutschen MDAX/SDAX, liegt die Entlohnung der Aufsichtsräte noch immer weit unter dem internationalen Niveau. "Man muss in Österreich fast ein Einkommen und Vermögen mitbringen, um Aufsichtsratschef zu werden", sagt Michael Kramarsch, Partner der Unternehmensberatung hkp-Group.

Berücksichtigt wurden in der Berechnung nur die Aufsichtsratsvorsitzenden, die ganzjährig im Amt waren - im Jahr 2019 waren das 13 AR-Chefs, 2020 waren es 16. "Durch diese unterschiedliche Grundgesamtheit steigt der Vergütungsdurchschnitt um 22 Prozent", erklärte Kramarsch. "Betrachtet man nur den Ausschnitt der Aufsichtsratschefs, die 2019 und 2020 im Amt waren, dann sind die Vergütungen um 5,6 Prozent zurückgegangen."

In die hkp-Analyse wurden alle Unternehmen einbezogen, die zum Stichtag 31.12.2020 im ATX gelistet waren. Ausgewertet wurden die entsprechenden Geschäfts- bzw. Vergütungsberichte, die sich auf das Geschäftsjahr beziehen, das 2020 endet. Betrachtet wurden fixe Vergütungen, variable Vergütungen in Abhängigkeit vom Unternehmenserfolg, Vergütungen für die Tätigkeit in Ausschüssen und Sitzungsgelder. Dabei sind die Vergütungen der Aufsichtsräte viel weniger erfolgsorientiert als jene der Vorstände: Nur drei Unternehmen weisen derzeit variable Aufsichtsratsvergütungen aus. Schoeller-Bleckmann hat laut hkp bereits beschlossen, seine Aufsichtsräte zukünftig nur noch fix zu vergüten.