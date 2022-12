Attacke auf Militär in Kolumbien fordert sechs Opfer

Bei einem bewaffneten Angriff auf das Militär im Südwesten Kolumbiens sind mindestens sechs Soldaten getötet worden. Weitere Soldaten wurden bei der Attacke mit Schusswaffen und Granaten verletzt, wie der kolumbianische Präsident Gustavo Petro nach Sicherheitsberatungen in Bogotá am Dienstag sagte.

Petro schrieb den Angriff in der Konfliktregion Cauca abtrünnigen Kämpfern der ehemaligen FARC-Guerilla zu und brachte ihn mit dem Ringen um Kontrolle des Drogenhandels in Pazifik-Nähe in Verbindung. "Die Sicherheitskräfte werden Cauca nicht verlassen", sagte er.

Petro, der erste linke Präsident Kolumbiens und ein Ex-Guerillero, hatte nach seinem Amtsantritt im August den Friedensprozess in dem einstigen Bürgerkriegsland wieder angeschoben. Kolumbien ist vor Peru und Bolivien einer der weltgrößten Produzenten von Kokain, das aus der Kokapflanze hergestellt wird. Ein großer Teil des Kokains wird in die Vereinigten Staaten geschmuggelt. Auch in Europa gab es in den vergangenen Jahren Rekord-Beschlagnahmungen.