Atmosphäre pur: Albertina zeigt Fotos von Alfred Seiland

Die Wiener Albertina widmet dem österreichischen Fotografen Alfred Seiland ab Mittwoch eine Retrospektive. Mit 65 Werken werden "40 Jahre meines Schaffens in repräsentativem Umfang" gezeigt, sagte der Künstler am Dienstag. Die durchwegs analog entstandenen Farbbilder zeichnen sich durch klare Kompositionen und durchgehende Schärfe aus.

Kuratorin Anna Hanreich vereint in der Ausstellung Fotografien aus mehreren Zyklen. In Seilands zwischen 1979 und 1986 entstandenen Serie “East Coast – West Coast” zeigt er alltägliche Motive an beiden Küsten der USA. Dabei nehmen besonders die Licht und Wetterstimmungen eine tragende Rolle ein. Seiland wirft als Österreicher einen Blick auf die “exotischen” amerikanischen Orte, die oftmals von großen Leuchtreklamen, Hinweisschildern, Autos und klar strukturierter urbaner Architektur geprägt sind: So spielen die Werbeflächen in einer großformatigen Aufnahme in New York City im nächtlichen Ballett miteinander, und in Los Angeles ragt ein Wolkenkratzer gleich einem schwarzen Monolithen vor dem Nachthimmel empor.