Atletico-Star Diego Costa wird am Mittelfuß operiert

Atletico-Madrid-Star Diego Costa wird diese Woche in Brasilien an seinem lädierten Mittelfußknochen operiert. Das gab der Verein des spanischen Teamspielers am Montag bekannt. Der Torjäger spielte seit einigen Wochen mit Schmerzen in seinem vor zwölf Jahren operierten Fuß.

Beim 1:1 gegen Girona spielte er durch, zuvor hatte er gegen Barcelona sogar ein Tor erzielt. Er dürfte zumindest bis Februar ausfallen. Der Club hofft, dass der 30-jährige gebürtige Brasilianer für das Achtelfinale der Champions League am 12. Februar wieder fit ist. Das Finale 2019 wird im Wanda Metropolitano – der Heimstätte “Atletis” – ausgetragen.