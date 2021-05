Atletico im Elfmeterglück: Spitzenreiter nach 1:0 in Elche

Mit viel Zittern hat Atletico Madrid in der 34. Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft drei Punkte eingefahren. Das Team von Diego Simeone siegte am Samstag bei Tabellennachzügler Elche mit 1:0, weil die Gastgeber in der Nachspielzeit einen Elfmeter verschossen. Vor den Partien der beiden Verfolger lag Atletico fünf Punkte vor Real Madrid und dem FC Barcelona.

Marcos Llorente erzielte das 1:0 (24.), verschuldete mit einem Blackout aber auch den Handelfmeter, der ohne Folgen blieb. Fidel Chaves traf nur die Stange (91.)

Real empfing am späteren Samstag noch Osasuna, Barcelona gastiert am Sonntag in Valencia. Am nächsten Wochenende steht das möglicherweise vorentscheidende Duell zwischen Barcelona und Atletico auf dem Programm. Die Katalanen hoffen noch, dass Trainer Ronald Koeman nach seiner Roten Karte gegen Granada dabei sein kann, sie haben Berufung gegen die zwei Spiele umfassende Sperre des Niederländers eingelegt.