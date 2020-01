Athen will Migrantenlager schließen

Nach umfangreichen Protesten der Lokalbevölkerung hat die Regierung in Athen beschlossen, das Migrantenlager von Moria auf der Insel Lesbos sowie vier andere Lager auf den Inseln Chios, Samos, Leros und Kos zu schließen. "Wir werden diese Lager bis zum Sommer 2020 schließen", erklärte Migrationsminister Notis Mitarakis im Staatsfernsehen (ERT).

"Wir warten ab, was in der Realität passiert", sagte der Bürgermeister von Samos Hauptortschaft Vathy, Georgios Stantzos, der Deutschen Presse-Agentur. Die Regierung in Athen hatte bereits im Herbst 2019 die Schließung der Lager angekündigt. "Bisher ist nichts geschehen", fügte der Bürgermeister hinzu. In und um die Lager der Inseln harren zurzeit mehr als 40.000 Migranten aus.