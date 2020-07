ATB Spielberg will Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung

Der steirische Antriebshersteller ATB Spielberg GmbH hat am Landesgericht Leoben Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt. Dies teilten das Unternehmen und auch die Creditreform am Dienstag mit. Es sind rund 800 Gläubiger und 400 Arbeitnehmer betroffen. Rund 360 Mitarbeiter wurden bereits in der Vorwoche beim Frühwarnsystem des AMS zur Kündigung angemeldet.

Den Aktiva von rund 26 Mio. Euro sollen Passiva von rund 28,3 Mio. Euro gegenüberstehen, was eine Überschuldung von rund 2,3 Mio. Euro ergibt. Wie das Unternehmen bereits vorige Woche eingeräumt hatte, haben die Covid-19-Krise und der schwierige Absatzmarkt zu schaffen gemacht. ATB ist einer der führenden europäischen Hersteller von Elektromotoren und elektrischer Antriebstechnik, vor allem im Gartengeräte- und Haushaltsbereich. Das Unternehmen mit Sitz im obersteirischen Spielberg befindet sich im Besitz der chinesischen Wolong-Gruppe.

Laut Creditreform haben starke Umsatzrückgänge und der daraus resultierende Preisdruck an den Absatzmärkten sowie die allgemein unsichere gesamtwirtschaftliche Situation die Lage nochmals verschärft. Das Unternehmen soll allerdings fortgeführt werden. Am Standort in Spielberg soll lediglich die Forschung und Entwicklung, der Vertrieb und die Logistik verbleiben. Es soll ein Distributionszentrum aufgebaut werden. Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent binnen zwei Jahren angeboten. Die Gespräche mit dem Betriebsrat würden weiterhin laufen, um "Lösungen im Rahmen der innerbetrieblichen Sozialpartnerschaft zu erreichen", hieß es seitens ATB.

Laut Unternehmen war die Produktion in Spielberg bereits seit Jahren nicht mehr wirtschaftlich, nur aufgrund von Zuschüssen durch den Eigentümer konnten signifikante Verluste laufend ausgeglichen werden. Mit der Coronakrise sei dies jedoch nicht länger darstellbar.