Atalanta überholte Inter in Serie A mit 1:1 bei Juventus

Im Rennen um die Champions-League-Plätze in Italiens Fußball-Serie A hat Inter Mailand einen Rückschlag erlitten. Das Team von Trainer Luciano Spalletti unterlag in der vorletzten Runde bei SSC Napoli 1:4 und hat als Viertplatzierter nur noch einen Zähler Vorsprung auf den fünfplatzierten Lokalrivalen AC Milan. Atalanta Bergamo hingegen rückte mit einem 1:1 bei Juventus Turin auf Rang drei vor.

Juve musste zudem eine Rote Karte für Federico Bernadeschi in der Nachspielzeit der Partie hinnehmen. Atalanta zog durch den Punkt an Inter vorbei und liegt nun punktgleich vor den Mailändern auf dem dritten Platz. Josip Ilicic brachte das Überraschungsteam zunächst in Führung (33.), ehe der Kroate Mario Mandzukic für die Star-Truppe um Superstar Cristiano Ronaldo zehn Minuten vor dem Ende noch ausglich.