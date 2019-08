Asylwerber in Lehre: Stelzer appelliert an nächste Regierung

Der Vorschlag von Ex-Ministerin Margarete Schramböck (ÖVP), die Lage von in Lehre befindlichen Asylwerbern und das Vorgehen im Fall eines negativen Asylbescheids neu zu bewerten, hat am Montag Rückenwind erhalten. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sprach sich im Ö1-"Mittagsjournal" dafür aus, dass Asylwerber, die eine Lehre machen, nicht abgeschoben werden dürfen.

"Der Vorschlag wäre - so wie in anderen europäischen Ländern - ihnen zumindest die Ausbildung fertig machen zu lassen", sagte Stelzer am Montag. Es sei klar, dass es keine Vermischung zwischen wirtschaftlicher Zuwanderung und Asyl geben dürfe, sagte er im ORF-Radio. Trotzdem sei Stelzer für eine "Sonderregelung für diese Gruppe", der man zumindest einen Abschluss ermöglichen könne.