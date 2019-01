Asylwerber in Lehre: Haimbuchner für Asyl während Lehre

Der stellvertretende FPÖ-Bundesparteiobmann und oö. LHStv. Manfred Haimbuchner spricht sich in einem Interview mit dem "profil" laut Vorabmeldung für Asyl während der Lehre aus. Asylwerber, die eine Lehre absolvieren, sollten diese trotz negativen Asylbescheids "fertigmachen dürfen. Das gibt der Rechtsstaat her". Damit weicht Haimbuchner von der Regierungslinie ab.

“Ich will niemanden aus der Lehre nehmen”, wird Haimbuchner im Interview in der Sonntag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins zitiert. Danach müssten die Asylwerber aber “umgehend zurück in die Heimat”. Ein generelles Bleiberecht ist für Haimbuchner “ein No-Go”. Einwanderung von Fachkräften sei “notwendig für den Wirtschaftsstandort”. Die Zugangskriterien für den Erhalt einer Rot-Weiß-Rot-Karte hält Haimbuchner für “zu streng”.