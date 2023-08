Asyl-Schiff in England mit Legionellen verseucht

Großbritannien hat diese Woche erstmals 39 Migranten auf einem Lastkahn an der englischen Küste untergebracht - nun sollen sie die Unterkunft wegen eines Krankheitserregers schon wieder verlassen. Bei Proben aus dem Wassersystem seien Legionellenwerte festgestellt worden, die weitere Untersuchungen erforderlich machten, teilte das Innenministerium am Freitag mit. Vorsorglich sollten alle Migranten vom Schiff.

Die Regierung will insgesamt bis zu 500 Menschen auf dem Lastkahn "Bibby Stockholm" unterbringen, bis über deren Asylverfahren entschieden ist. Die ersten Männer waren am Montag in der südenglischen Stadt Portland angekommen. Damit will der konservative Premierminister Rishi Sunak sowohl ein Platzproblem bei der Unterbringung von Migranten lösen als auch hohe Kosten durch Hotelzimmer vermeiden.