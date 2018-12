Asyl - RH prüft Grundversorgung mit Fokus auf Wien

Der Rechnungshof nimmt die Grundversorgung von Asylwerbern unter die Lupe. Speziell wird dabei die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und dem Innenministerium geprüft, wie ein RH-Sprecher am Donnerstag der APA berichtete. RH-Präsidentin Margit Kraker habe dies entschieden, nachdem Wiens Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) - der formal keine Prüfung beantragen kann - brieflich darum ersucht habe.

Die Stadt hat jedenfalls von Anfang an urgiert, die ihrer Ansicht nach veraltete und nicht mehr praktikable Datenbank des Innenministeriums zu verbessern bzw. zu vereinfachen. Auch in dem Brief an den RH hielt Hacker laut “Kronen Zeitung” fest, dass die Ungereimtheiten in der Schnittstelle zwischen Wien und BMI liegen würden. Man dränge bereits seit Jahren auf Verbesserungen.