Asyl: NGOs fordern Obsorge ab dem ersten Tag des Verfahrens

Menschenrechtsorganisationen der Initiative "Gemeinsam für Kinderrechte" fordern, geflüchteten Minderjährigen künftig ab dem ersten Tag des Asylverfahrens einen obsorgeberechtigten Erwachsenen zur Seite zu stellen. Mit dem Fehlen eines solchen sei Österreich in Europa "Schlusslicht" und breche die UN-Kinderrechtskonvention, heißt es von der Initiative. Ein Gesetzesvorschlag liege im BMJ bereit und solle beschlossen werden, fordert Christoph Riedl, Sprecher der Initiative.

Elisabeth Schaffelhofer-Garcia Marquez vom Netzwerk Kinderrechte beschreibt den Status quo so: "Kinder ohne elterliche Obsorge fühlen sich chancenlos, sie stehen unter großem Druck. Was sie brauchen, ist genauso wie jedes Kind, eine für sie täglich verfügbare und unterstützende Hand. Geflüchtete Kinder bekommen das in Österreich nicht". Diese "nicht adäquate Versorgung" breche die UN-Kinderrechtskonvention, das Bundesverfassungsgesetz für Kinderrechte sowie die EU-Aufnahmerichtlinie.