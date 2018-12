Asyl: NEOS mit Anfrage an Waldhäusl

In der Causa Drasenhofen haben die NEOS eine Anfrage an FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl eingebracht. Sie wollen wissen, "warum eine vor kurzem noch als Tischlerei tätige Firma für die Sicherheit im Quartier verantwortlich war" und Auskunft über die Kosten haben. Dabei gingen die Pinken auf die kolportierten 8.500 Euro monatlich pro Bewohner ein.

Zuvor hatte Waldhäusl in einer Aussendung auf die kolportierten etwa 8.500 Euro monatlich pro Jugendlichen reagiert. Das mittlerweile geschlossene Asylquartier für unbegleitete Minderjährige in Drasenhofen sei als Probebetrieb gestartet worden, so der FPÖ-Landesrat. Die derzeit kolportierte Kosten seien “keineswegs als in Stein gemeißelt zu betrachten”, seriöse Zahlen hinsichtlich Betreuungs- und Sicherheitspersonal könnten nach einem Fünf-Tages-Betrieb auch nicht dargestellt werden, betonte Waldhäusl. “Nach einigen Wochen hätte ich den tatsächlich errechneten Kostenaufwand ohnehin in einer Regierungssitzung vorlegen müssen.”