Asyl: Anschober fordert von Politik Lösung für Lehrlinge

Der oberösterreichische Landesrat Rudi Anschober (Grüne) hat an die Politik appelliert, rasch Gespräche über eine Lösung für die von der Abschiebung bedrohten Asylwerber, die als Lehrlinge in Mangelberufen beschäftigt sind, aufzunehmen. Insbesondere den Bundeskanzler und den Innenminister forderte er auf, eine menschliche und wirtschaftlich vernünftige Lösung zum Bleiben zu finden.

Seit 2012 ist die Lehrlingsausbildung für Asylwerber bis 25 Jahren in Mangelberufen erlaubt. Derzeit gebe es in Österreich rund 950 Beschäftigungsbewilligungen dafür, erläuterte Anschober. Mehr als ein Drittel davon sind nach negativen Bescheiden von der Abschiebung bedroht. Der Grüne Landesrat betonte, dass es derzeit 2.555 offene Lehrstellen gebe und daher ein Bedarf gegeben sei.

Der Menschenrechtsexperte Manfred Nowak zeigte auch eine rechtliche Möglichkeit auf. Unter Verweis auf Artikel acht der Europäischen Menschenrechtskonvention stellte Nowak fest, dass in jedem Einzelfall geprüft werden müsse, ob es übergeordnete gesamtwirtschaftliche Interessen einer Migrationskontrolle für eine Abschiebung gebe. Eine Interessensabwägung, ob diese größer seien als die wirtschaftlichen Interessen, die zur Erteilung der Beschäftigungsbewilligung in einem Mangelberuf geführt haben, habe bisher in den Bescheiden nicht stattgefunden. Nowak ist zuversichtlich, dass auch der Verfassungsgerichtshof in diesem Sinne entscheiden würde. Im Falle eines negativen Bescheides könnte sich ein Asylwerber mittels Individualbeschwerde an den VfGH wenden.