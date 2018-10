Astronomen beobachteten Materie nahe "Punkt ohne Wiederkehr"

Im Zentrum der Milchstraße haben Astronomen bei einem vermuteten Schwarzen Loch erstmals Materie nahe dem sogenannten "Punkt ohne Wiederkehr" beobachtet - jenem Punkt, an dem ein Schwarzes Loch Materie durch seine immense Masse unwiederbringlich nach innen zieht. Die Wissenschafter beobachteten Gasverdichtungen, die mit 30 Prozent der Lichtgeschwindigkeit um das Schwarze Loch herumrasen.

Für seine nun in der Fachzeitschrift “Astronomy & Astrophysics” veröffentlichten Untersuchungen nutzte das internationale Wissenschafterteam das “Gravity”-Instrument am Very Large Telescope (VLT) der ESO in Chile. “Gravity” kombiniert das Licht der insgesamt vier VLT-Teleskope zu einem virtuellen Superteleskop mit einem Durchmesser von 130 Metern.