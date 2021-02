AstraZeneca: Weniger wirksam gegen Südafrika-Mutation

Der schwedisch-britische Pharmakonzern AstraZeneca hat einen Bericht der "Financial Times" bestätigt, wonach der Impfstoff nach ersten Daten einer nicht umfangreichen Erprobung wenig wirksam gegen milde und mittelschwere Krankheitsverläufe nach Infektionen mit der südafrikanischen Mutation ist. Es gehe aber davon aus, dass schwere Krankheitsverläufe verhindert werden könnten, teilte das Unternehmen am Samstag mit.

