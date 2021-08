AstraZeneca: Vielversprechendes Corona-Medikament

Der Pharmakonzern AstraZeneca hat nach eigenen Angaben eine vielversprechende Behandlung gegen Covid-19 gefunden.

In einer Studie habe das von ihm entwickelte Antikörper-Medikament vor Covid-19 gut geschützt, wenn die Probanden vorher keiner Infektion ausgesetzt waren, berichtete der britisch-schwedische Konzern am Freitag.

Risiko um 77 Prozent verringert

Das Medikament hatte in einer früheren Studie mit Probanden, die dem Virus bereits ausgesetzt waren, weder vor Covid-19 schützen noch die Symptome behandeln können. Dem Konzern zufolge konnte in der neuen Studie mit knapp 5.200 Teilnehmern das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, um 77 Prozent verringert werden. Schwere Verläufe gab es demnach in keinem Fall.