Asselborn will nach Salvini-Streit Anti-Populisten-Front

Nach seinem Wortgefecht zur Migration mit Italiens Innenminister Matteo Salvini hat der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn die europagesinnten Parteien zur Bildung einer Anti-Populisten-Front aufgerufen. "Uns Sozialdemokraten ist die Notwendigkeit klar, für Frieden und Freiheit, den Werten der EU, zu kämpfen", so Asselborn laut der römischen Tageszeitung "La Repubblica".

Asselborn kritisierte erneut Salvinis Aussagen gegen Migranten beim EU-Afrika-Treffen am Freitag in Wien. “In 15 Jahren EU-Räte habe ich noch nie Worte gehört, wie jene Salvinis. Nicht einmal die Polen, oder die Ungarn haben sich so ausgedrückt”, meinte der Luxemburger.