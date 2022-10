Asien-Winterspiele 2029 gehen an Saudi-Arabien

Saudi-Arabien soll 2029 die Asien-Winterspiele ausrichten. Die Wüsten und Berge würden "zum Spielplatz des Wintersports", meldete das asiatische Olympia-Komitee am Dienstag. Wie die Dachorganisation bekanntgab, wurde die Stadt Neom auf der 41. Generalversammlung im kambodschanischen Phnom Penh einstimmig gewählt. Die Stadt Neom muss allerdings erst noch fertiggestellt werden.

Saudi-Arabien hatte 2017 den Bau der Megastadt Neom am Roten Meer angekündigt. Die Stadt entsteht im Nordwesten des Landes an den Grenzen zu Ägypten und Israel auf 26.500 Quadratkilometern. In Neom sollen dann auch Flugtaxis unterwegs sein. Es ist geplant, dass die Bergregion Trojena, die Teil der Mega-City ist, zum Wintersportgebiet umfunktioniert wird. Dort sollen auch die Winterspiele stattfinden. Schnee wird es dort allerdings nur künstlich geben.