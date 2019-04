Asfinag zahlt heuer rund 165 Mio. Euro Dividende an den Bund

Der Verkehr auf den heimischen Autobahnen und Schnellstraßen hat laut Asfinag im Vorjahr deutlich zugelegt. Heuer soll das Verkehrsaufkommen um drei Prozent steigen, in den Folgejahren rechnet das neue Vorstandsduo des staatlichen Autobahnbetreibers mit einem Plus von 2,5 Prozent. Das Ergebnis soll heuer ähnlich wie im Vorjahr ausfallen, die Dividende soll 2019 bei 165 Mio. Euro liegen.

Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 31 auf 34 Prozent. Der Schuldenstand sank um 235 Mio. auf 11,25 Mrd. Euro. 2018 wurden 935 Mio. Euro in den Streckenausbau und die Sanierung gesteckt. An den Bund gingen 170 Mio. Euro Dividende und 272 Mio. Euro Körperschaftssteuer. Die Dividende ist im Vorjahr von 100 auf 170 Mio. Euro gestiegen. Heuer und in den Folgejahren sollen 165 Mio. Euro ausgeschüttet werden. “Seit 2011 sind auf diese Weise bereits 970 Mio. Euro im allgemeinen Bundesbudget gelandet”, kritisiert Martin Grasslober, Verkehrswirtschaftsexperte des ÖAMTC in einer Aussendung. Rechne man die Dividende den verkauften Pkw-Jahresvignetten zu, “flossen 2018 inklusive Umsatzsteuer rund 55 Euro pro Stück ins allgemeine Budget.”