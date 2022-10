ASFINAG: Versteigerung von knapp 50 Exponaten

Versteigerung läuft bis zum 13. Oktober - Highlights: Winterdienst-Lkw, Unimog mit Ausleger, Gabelstapler sowie Spezialgeräte für den Sommer- und Winterdienst

Die alljährliche Versteigerung von Materialien und Fahrzeugen der ASFINAG ist ein Fixpunkt im Kalender zahlreicher Bieterinnen und Bieter. In diesem Jahr findet die Versteigerung online statt – Bieterinnen und Bieter haben bereits seit Ende September die Möglichkeit, sich Schnäppchen zu sichern. Bis 13. Oktober (bis 13 Uhr) kann nach vorheriger Registrierung auf der Homepage des Dorotheums unter https://fahrzeuge.dorotheum.com/de/a/92313/ mitgeboten werden. Für die korrekte Durchführung dieser ersten Online-Versteigerung von ASFINAG-Exponaten sorgen wie gewohnt die Expertinnen und Experten des Dorotheums.

Für die ASFINAG Alpenstraßen GmbH ist dies mittlerweile die sechzehnte Versteigerung, die seit Jahren unter Interessenten sehr beliebt ist. In diesem Jahr stehen knapp 50 Fahrzeuge, Spezialgeräte und Lkw im Angebot. Noch ein Insider-Tipp: In der Regel werden alle Exponate versteigert – fleißiges Mitbieten ist also angesagt.