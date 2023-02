"As Bestas" gewinnt César als bester Auslandsfilm

Der Thriller "As Bestas" des spanischen Regisseurs Rodrigo Sorogoyen ist bei der Vergabe der französischen Filmpreise Césars als bester ausländischer Film ausgezeichnet worden. Die Preise wurden am Freitagabend in der Pariser Konzerthalle Olympia verliehen. "As Bestas" handelt vom tödlichen Konflikt zwischen Einheimischen eines spanischen Dorfes und einem zugezogenen französischen Paar.

Sorogoyen hat sich mit Filmen wie "Die Macht des Geldes" und "Die Morde von Madrid" einen Namen gemacht. Den Ehren-César erhielt der US-Regisseur David Fincher ("Sieben", "Fight Club", "The Game"). Als Überraschungsgast kam Hollywood-Star Brad Pitt, mit dem Fincher mehrere Filme gedreht hat. Der César - benannt nach dem Bildhauer César Baldaccini - ist die französische Version der Oscars. Er wird seit 1976 verliehen.