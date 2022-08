Ärztemangel: Briten ziehen sich selbst die Zähne

In weiten Teilen Großbritanniens ist es schwer bis unmöglich, als neuer Patient einen Zahnarzttermin zu bekommen.

Neun von zehn Praxen des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS nehmen keine neuen erwachsenen Patienten an, wie eine am Montag veröffentlichte BBC-Recherche zeigt. Acht von zehn nehmen auch keine Kinder neu an. Patienten müssen für Behandlungen zahlen. Zwar werden diese staatlich bezuschusst, private Zahnarztbehandlungen können sich aber viele Briten nicht leisten.