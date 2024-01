Ärztekammer fordert Modernisierung der Vorsorgeuntersuchung

Die Ärztekammer Wien fordert eine rasche Modernisierung und Aufwertung der jährlichen Vorsorgeuntersuchung inklusive einer Erweiterung des Leistungsspektrums und mehr Bewusstseinsbildung. Die Mediziner sprachen sich für die Aufnahme erweiterter Laborparameter, wie etwa die PSA-Untersuchung zur Früherkennung von Prostatakrebs und das Blutbild bei Männern (bei Frauen bereits inkludiert) oder auch den Schilddrüsenwert "TSH" und der Eisenstatus bei Frauen in den Katalog aus.

Die Vorsorgeuntersuchung kann ab dem 18. Lebensjahr einmal pro Jahr als Kassenleistung kostenlos in Anspruch genommen werden. Obwohl die Vorsorgeuntersuchung bereits hohe Akzeptanz in vielen Teilen der Gesellschaft genießt und gut angenommen wird, machen die für sie aufgewendeten Mittel im Vergleich zu den Gesamtausgaben der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) nur einen sehr geringen Anteil aus, so die Ärztekammer. Durchgeführt wird die Vorsorgeuntersuchung von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten der Allgemeinmedizin und Fachärztinnen und Fachärzten verschiedenster Disziplinen. Zusätzlich werden spezielle Vorsorgeuntersuchungen im gynäkologischen Bereich angeboten.