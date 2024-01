Ärztekammer: Andrang auf Kassenstellen allein genügt nicht

Für die Ärztekammer ist der gestern bekannt gemachte Andrang auf die 100 neu geschaffenen Kassenstellen zwar positiv, dieser allein reiche aber noch nicht für eine "umfassende Jubelmeldung". Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, gingen bereits 300 Bewerbungen für eine der neuen Stellen ein. Bundeskurienobmann Edgar Wutscher: "Wir haben derzeit massive Versorgungsprobleme, unabhängig von den 100 zusätzlichen Kassenstellen sind nach wie vor fast 300 Stellen unbesetzt."

Und diese unbesetzten Stellen dürften auch durch die aktuellen Bewerbungen nicht ignoriert werden, so Wutscher in einer Aussendung am Samstag. Die Problematik sei eine tiefgreifende, die nur mit einem ganzen Maßnahmenpaket lösbar sei. Außerdem lasse sich aus der Bewerberzahl allein noch nicht beurteilen, wie zielgenau die Bewerbungen seien, ergänzte Dietmar Bayer, stellvertretender Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte. Denn diese zeige nicht, wie viele davon Allgemeinmediziner und in den Regionen, in denen gesucht wird, verfügbar sind oder wie viele überhaupt die geforderten Kriterien für eine Kassenarztstelle erfüllen.